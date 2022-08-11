Минниханов призвал создавать кормовые центры для животноводства в Буинском районе

Фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня посетил Буинский район, где оценил темпы и качество уборочных работ. Он отметил животноводческий потенциал района и призвал создавать в нем кормовые центры.

Тему уборки урожая руководитель республики обсудил с механизаторами, задействованными в сельскохозяйственных работах, главами поселений, руководителями хозяйств и инвесторами. Глава района Рамис Камартдинов сообщил, что сегодня под зерновые засеяно 54 тысячи га, убрано 33%. По его словам, ожидается, что по итогам работы удастся собрать 210 — 220 тысяч тонн зерна. Кроме того, в районе ежедневно производят 133 тонны молока, из них 36 тонн – население.



«По животноводству у Вас очень большой потенциал. Нужно делать кормовые центры. Урожай для этого в вашем районе традиционно хороший», – отметил Минниханов.

Сейчас в районе идет подготовка полей к озимым, 50% полей уже готово. Министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров отметил рост района в общем рейтинге по сельскому хозяйству. В частности, здесь есть много компаний, получивших гранты на развитие своих ферм, пояснил он.

На базе ООО «Авангард» ХК «Ак барс» Минниханов провел встречу с представителями района. На этом предприятии расположен животноводческий комплекс на 800 голов коров. Здесь произведено 21 тыс. 641 цн молока, валовый надой на корову составляет 6 251 кг (в то время, как на всю республику в среднем приходится 3500 кг). Ежедневно здесь производится свыше 20 тонн молока.



Кроме того, Президент РТ ознакомился с ходом капитального ремонта здания общежития ГАПОУ «Буинское медицинское училище», построенного в 1982. Завершить работы, стартовавшие в начале года, планируется в августе. Общежитие рассчитано на 136 мест.

В училище внедрена многоуровневая система подготовки специалистов для отрасли здравоохранения. Здесь реализуются две образовательные программы по обучению специалистов среднего звена. На данный момент образование здесь получают 327 студентов.



Кроме того, за 2021-2022 год 296 человек прошли подготовку на базе ДПО по программам профессиональной подготовки и переподготовки по профессиям медицинских работников.

Училище в основном покрывает кадровую потребность не только в Буинском, но также в Апастовском, Дрожжановском, Тетюшском районах и нескольких больницах Казани.

В завершение поездки Минниханову показали парк, обустроенный по программе «Формирование комфортной городской среды», сообщает пресс-служба Президента РТ. Работы по обустройству центральной площади начались в мае этого года и завершатся в сентябре. Сейчас здесь работа идет над созданием памп-трека, скейт-боула, детской площадки с МАФами, установкой скамеек и урн, ярмарочных павильонов, музейных стендов и так далее.