Минниханов призвал сотрудников КВЗ наращивать темпы работы

Фото: пресс-служба Президента РТ©

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с коллективом АО «Казанский вертолетный завод» (КВЗ). Он призвал инженеров и рабочих наращивать темпы работы.

«Предприятие обеспечено заказами, мы знаем, что КВЗ будет делать в этом году, есть контракты и на 2023 год», — передает слова Минниханова пресс-служба Президента РТ.

Он добавил, что республика поддержит предприятие в любых условиях.

Минниханов обратил особое внимание, что финансовое оздоровление предприятия помогло решить вопрос с долгами завода.

«Сегодня у предприятия нет проблемной задолженности. Эта задача успешно решена», — сказал Минниханов, поблагодарив гендиректора холдинга «Вертолеты России» Николая Колесова за активное участие в этом вопросе.

Николай Колесов также отметил, что КВЗ обеспечен заказами на 2022 и 2023 годы. В этом году предприятие должно собрать 111 вертолетов, в следующем – 106.

На сегодня у предприятия имеется «финансовая подушка», добавил Колесов. Он подчеркнул, что главная задача - выполнить план по сборке вертолётов, и для этого сегодня есть все необходимое.