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Экономика 11 июля 2025 11:17

Минниханов призвал школьников быть готовыми к переменам и учиться новому

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Минниханов призвал школьников быть готовыми к переменам и учиться новому
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Современный мир быстро меняется, и сложно спрогнозировать, какие профессии будут востребованы. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов, отвечая на вопросы школьников-победителей конкурса «Я есть ЦУР» и биологических олимпиад в Альметьевске.

По его словам, чтобы соответствовать современным вызовам, человек должен быть многофункциональным и иметь желание учиться новому.

«Все вызовы смогут победить только образованные люди, и вы – это и есть те самые люди», – сказал Минниханов.

Еще один вопрос – что делают в стране для снижения зависимости экономики от добычи полезных ископаемых – ребята адресовали заместителю председателя правительства России Александру Новаку.

«У нас уже давно идет задача по диверсификации экономики. Если раньше доходы бюджета от сырья составляли 50%, то сейчас – 25% и это снижение будет продолжаться», – подчеркнул Новак.

По его словам, упор в диверсификации экономики сделан на развитие высокотехнологичных отраслей.

«Достижение технологического суверенитета в стране – это задача, которой вы будете заниматься», – сказал Новак.

#нефтяной саммит #Татарстан #Рустам Минниханов #школьники
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