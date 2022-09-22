Минниханов призвал руководство банков активнее кредитовать малый и средний бизнес

Банки Татарстана и филиалы федеральных банков, работающих в республике, должны более активно кредитовать предприятия малого и среднего бизнеса, поскольку они более уязвимы в условиях санкций и обеспечивают занятость большого числа граждан. Такое мнение высказал Президент РТ Рустам Минниханов на международном банковском форуме «Банки России — XXI век», который проходит в Казани.

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«Банковский сектор способствует развитию экономики в новых условиях. Прежде всего это кредитование приоритетных секторов, а также малого и среднего бизнеса. На данный момент доля МСП в объеме выданных бизнесу кредитов составляет 37%. Считаю, что данная цифра должна быть выше, так как малый и средний бизнес гибко реагирует на изменения ситуации, обеспечивает занятость большого числа граждан», — сказал Минниханов.

«В этой связи должна возрасти роль региональных банков, которые тесно работают с предпринимателями, знают их проблемы и потребности», — добавил он.

Президент Татарстана привел статистику, согласно которой портфель кредитов, выданных предприятиям и населению республики, достиг 1,4 трлн рублей.

«В том числе более 380 млрд рублей — это ипотечные кредиты, которые позволили приобрести жилье и поддержать строительную отрасль, свыше 60 млрд рублей — кредиты АПК. Сегодня Татарстан — самодостаточный регион по основным продуктам питания. Более 250 млрд рублей — кредиты обрабатывающим производствам», — перечислил Минниханов.