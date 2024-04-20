Минниханов призвал реализовать в Татарстане весь комплекс мер безопасности

фото: "Татар-Информ"

Вооруженные силы Украины не оставляют попыток нанести террористические удары по объектам нашей республики. Так, 17 апреля 2024 года вражескими беспилотниками вновь была предпринята атака татарстанских промышленных предприятий. Об этом заявил Раис РТ Рустам Минниханов на заседании.

«БПЛА самолетного типа был уничтожен дежурными средствами ПВО. Пострадавших нет», - уточнил руководитель республики.

Однако Минниханов призвал власти республики обеспечить реализацию всего комплекса мер безопасности.

«Ввести в трудовых коллективах и среди населения постоянную разъяснительную работу о порядке действий в случае объявления тревоги, донести информацию о расположении мест укрытия от воздушных атак», - сказал Минниханов.

Он также напомнил, что скоро в России отпразднуют День Победы. В связи с этим, Минниханов призвал власти республики при планировании массовых мероприятий учесть все требования антитеррористической безопасности и принять все меры по пресечению любых попыток дестабилизировать ситуацию.

«Нужно быть бдительным. Ничего в этом такого сложного нет. Но бдительность везде должна присутствовать», - подчеркнул Минниханов.

Он добавил, что в республике все хорошо с безопасностью и не стоит в этом вопросе «нагнетать». Что касается защищенности татарстанских объектов, то в республике система защиты надежная, продолжил Минниханов.

«Надо быть просто более внимательным. Эта наша республика, наша земля, наша страна. Кто ее должен защищать? Мы должны защищать. И не позволять, чтобы кто-то здесь что-то мог совершить», - завершил Минниханов.