Минниханов призвал развивать программы академической мобильности с ОИС и БРИКС

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов поприветствовал руководителей ведомств по делам молодежи и спорта стран — участниц Казанского глобального молодежного саммита. Встреча состоялась в Казанской Ратуше, сообщается на сайте руководителя республики.

«Стало хорошей традицией, что в столице Татарстана собираются руководители отраслевых министерств спорта и молодежной политики стран ОИС», — сказал Рустам Минниханов в начале встречи, отмечая, что для Казани честь принимать у себя глобальный молодежный саммит.

В этом году к мероприятию также присоединились представители стран БРИКС, продолжил Раис РТ.

«Такой формат — важный механизм формирования глобальной повестки молодежной политики и сохранения традиционных ценностей в эпоху цифровизации и трансформации международных отношений», — уверен он.

В нашей стране уделяется большое внимание вопросам воспитания детей и создания равных возможностей для самореализации молодежи, и это — фундамент системного и устойчивого развития России и Татарстана, подчеркнул Минниханов.

В республике имеется востребованная молодежная инфраструктура, крупнейшая в РФ сеть детских лагерей, молодежных и подростковых клубов, учреждения культуры и образования. Активно развивается городская среда, действуют программы поддержки сельской молодежи, молодых ученых и семей. В 2018 году было создано самостоятельное Министерство по делам молодежи, ответственное за формирование и реализацию молодежной политики.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Минниханов отметил, что второй год под патронажем Президента России Владимира Путина в стране развивается «Движение первых», его задача — объединить различные детские и молодежные организации в одну систему для формирования единой воспитательной среды.

«Мы заинтересованы в развитии программ академической мобильности со странами ОИС и БРИКС. Сегодня в высших учебных заведениях республики обучаются более 22 тыс. иностранных студентов», — подчеркнул Раис РТ.

Он также пригласил спортсменов из стран, представители которых приняли участие во встрече, на Юношеские Исламские игры в 2025 году.

Минниханов добавил, что на примере России можно заметить, как молодые люди выступают за многообразие культур, межнациональное согласие и межрелигиозное взаимодействие, взаимовыгодное международное сотрудничество, и призвал и дальше развивать сотрудничество в вопросах международных детских и молодежных стажировок, в области обмена лучшими практиками по молодежной политике.

«Это будет способствовать повышению глобальной устойчивости. Уверен, сегодня есть все условия для наращивания нашего дальнейшего взаимодействия как в экономике, так и в культуре, спорте, молодежной политике и образовании на основе наших общих традиционных ценностей», — выразил уверенность Раис РТ, подчеркнув, что республика и Россия всегда открыты для сотрудничества.

Во встрече приняли участие представители ведомств по делам молодежи и спорта из Ливии, Республики Чад, Мозамбика, Камеруна, Палестины, Казахстана, ЮАР, Республики Сьерра-Леоне, Ливана, Сенегала, Алжира, Египта, Азербайджана, Буркина-Фасо, Омана и Туркменистана.