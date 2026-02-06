Минниханов призвал продвигать на экспорт медицинские изделия, произведенные в Татарстане

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил активизировать экспорт всей линейки медицинских изделий, производимых в республике. В ходе выставки в рамках итоговой коллегии Минздрава РТ руководителю республики показали изделия, произведенные размещенными в Татарстане компаниями – «Эйдос-Медицина», «Север Фармасьютикалз», «Сонорус» и др.

СИБУР представил на выставке полимерные решения для медицины, созданные на основе продукции казанского и нижнекамского предприятий группы.

«Волжский нефтехимический кластер производит широкий ассортимент марок медицинских полимеров. Например, из нашего полипропилена выпускают гинекологические зеркала, пеленки, системы и маски. А уникальный радиационно-стойкий поликарбонат идет на корпуса диализаторов – "искусственной почки". Это продукт полной локализации, и сегодня мы уже поставляем его за рубеж, войдя в число лишь четырех стран – производителей такой технологии», – заявил руководитель дивизиона «Медицина» СИБУРа Антон Прозументов.

Для реализации поставленной задачи Рустам Минниханов дал конкретные поручения. Агентству инвестиционного развития республики предстоит проработать включение готовых медицинских изделий в зарубежные экспозиции Татарстана, а также в деловую повестку международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum». Эта мера направлена на комплексное продвижение всего спектра медицинской продукции татарстанских производителей на международном рынке.