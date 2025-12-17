Минниханов призвал продвигать МАХ в странах исламского мира

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов на заседании оргкомитета по подготовке и проведению Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum» призвал продвигать российский мессенджер MAX в странах исламского мира. Об этом сообщили в пресс-службе Раиса РТ.

Минниханов отметил, что многие российские IT-компании успешно выходят на международный рынкок, благодаря чему растет скорость цифровизации экономики России, а также дается толчок развитию отношений между странами.

«Также просим поддержать продвижение и популяризацию отечественного мессенджера MAX на рынках стран исламского мира. В рамках этого просим рассмотреть возможность проведения маркетинговых кампаний и налаживания партнерств с местными операторами связи и IT-компаниями, а также содействия в адаптации продукта с учетом культурных и региональных особенностей», – сказал Минниханов.