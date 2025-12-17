news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 17 декабря 2025 16:56

Минниханов призвал продвигать МАХ в странах исламского мира

Читайте нас в
Телеграм
Минниханов призвал продвигать МАХ в странах исламского мира
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов на заседании оргкомитета по подготовке и проведению Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum» призвал продвигать российский мессенджер MAX в странах исламского мира. Об этом сообщили в пресс-службе Раиса РТ.

Минниханов отметил, что многие российские IT-компании успешно выходят на международный рынкок, благодаря чему растет скорость цифровизации экономики России, а также дается толчок развитию отношений между странами.

«Также просим поддержать продвижение и популяризацию отечественного мессенджера MAX на рынках стран исламского мира. В рамках этого просим рассмотреть возможность проведения маркетинговых кампаний и налаживания партнерств с местными операторами связи и IT-компаниями, а также содействия в адаптации продукта с учетом культурных и региональных особенностей», – сказал Минниханов.

#мессенджер МАХ #Рустам Минниханов #россия - исламский мир
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Стаж для пенсии: учитывается ли самозанятость у жителей Татарстана

Стаж для пенсии: учитывается ли самозанятость у жителей Татарстана

17 декабря 2025
Отпуск за свой счет: сколько дней можно взять в Татарстане

Отпуск за свой счет: сколько дней можно взять в Татарстане

16 декабря 2025