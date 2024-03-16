Минниханов призвал повышать престиж отрасли ЖКХ для привлечения кадров

Никакая реформа в сфере жилищно-коммунального хозяйства не даст результатов без подготовки квалифицированных кадров. Об этом Раис Татарстана Рустам Минниханов сказал на совещании в Доме Правительства, которое провел в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами.

Выступая с докладом, первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов напомнил, что в эти выходные свой профессиональный праздник будут отмечать работники жилищно-коммунального хозяйства, и поздравил всех представителей и ветеранов отрасли с этим знаменательным днем.

«Рустам Минниханов, говоря об отрасли жилищно-коммунального хозяйства, отметил, что никакая реформа не даст результатов без подготовки квалифицированных кадров. Тему подготовки кадров надо продвигать, сказал он, а также в целом говорить о востребованности специальностей в сфере ЖКХ и необходимости повышать престиж отрасли», – сообщает пресс-служба Раиса РТ.