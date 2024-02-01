Минниханов призвал обратить внимание на безопасность маршрутов «дом – школа – дом»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Важно решать вопросы безопасности дорожного движения. И особо необходимо обратить внимание на безопасность маршрутов «дом – школа – дом». Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на заседании коллегии Миндортранса РТ.

«Нужно обратить внимание на участки дорог, где происходят аварии, выявить проблемные точки. В первую очередь нужно уделить внимание освещенности дорог в населенных пунктах, обустройству тротуаров, социальным объектам, которые расположены рядом с дорогой», – сказал руководитель республики.

В прошлом году в Татарстане на все виды дорожных работ было направлено более 248 млрд рублей. «На эти средства провели огромный объем работ. Это совершенно другие дорожные условия, другой стандарт. Это был беспрецедентный год для нашей республики», – подчеркнул Раис РТ.

В настоящее время продолжается строительство обхода Нижнекамска и Набережных Челнов от трассы М7 протяженностью 81 км. Кроме того, идет реконструкция участка этой автодороги от Набережных Челнов до границы с Башкортостаном. «Это будет совершенно другая дорога, с новыми возможностями. Уверен, что до конца этого года мы завершим все работы», – отметил Минниханов.

Очень необходима, по его словам, платная трасса Алексеевское – Альметьевск, которую тоже планируется ввести в этом году. Она строится по государственно-частному партнерству. По мнению руководителя республики, «многие вопросы можно решить за счет такого инструмента», особенно в части строительства вылетных магистралей. При этом там, где можно построить щебеночную дорогу, нужно использовать и такой вариант, убежден он.

«Например, в населенном пункте живет 20–30 человек. А мы должны там построить дорогу на 70–100 млн рублей. Надо применять более простые решения. Мы сразу все закрыть не сможем, надо экономно относиться. Ничего страшного, если мы сделаем дорогу щебнем, а не четвертой или пятой категории, если в день там десять машин проезжает. Давайте немного скромнее и разумнее к этим вопросам будем подходить», – заключил Раис РТ.