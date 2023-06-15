Минниханов призвал обеспечить качественной связью новую дорожную инфраструктуру

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В Татарстане ведется масштабное строительство дорог, однако остается проблема с обеспечением качественной связью дорожной инфраструктуры. Решить этот вопрос призвал Раис РТ Рустам Минниханов на встрече с генеральным директором ПАО «Мегафон» Хачатуром Помбухчаном, которая прошла на полях Петербургского международного экономического форума.

В качестве примера масштабных проектов по дорожному строительству Минниханов назвал дорогу Алексеевское – Альметьевск.

«Существует проблема с обеспечением качественной связью. Рассчитываем при вашей поддержке решить этот вопрос и обеспечить населенные пункты вдоль следования маршрута и дорожную инфраструктуру качественной связью», – сказал он главе компании.

Хачатур Помбухчан в свою очередь заявил об интересе к расширению сотрудничества с компаниями Татарстана и готовности участвовать в международных проектах, реализуемых в республике, сообщает пресс-служба Раиса РТ.