Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минниханов призвал обеспечить качественной связью новую дорожную инфраструктуру
В Татарстане ведется масштабное строительство дорог, однако остается проблема с обеспечением качественной связью дорожной инфраструктуры. Решить этот вопрос призвал Раис РТ Рустам Минниханов на встрече с генеральным директором ПАО «Мегафон» Хачатуром Помбухчаном, которая прошла на полях Петербургского международного экономического форума.
В качестве примера масштабных проектов по дорожному строительству Минниханов назвал дорогу Алексеевское – Альметьевск.
«Существует проблема с обеспечением качественной связью. Рассчитываем при вашей поддержке решить этот вопрос и обеспечить населенные пункты вдоль следования маршрута и дорожную инфраструктуру качественной связью», – сказал он главе компании.
Хачатур Помбухчан в свою очередь заявил об интересе к расширению сотрудничества с компаниями Татарстана и готовности участвовать в международных проектах, реализуемых в республике, сообщает пресс-служба Раиса РТ.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»