Минниханов призвал не допускать к ремонту дорог подрядчиков с низким качеством работ

Не допускать к дорожному строительству и ремонту подрядчиков, качество работ которых не отвечает современным требованиям, призвал Президент Татарстана Рустам Минниханов. Об этом руководитель республики заявил на итоговом заседании коллегии Миндортранса РТ.

«Министерству нужно обеспечить синхронизацию дорожного строительства с жилой, промышленной и деловой застройкой. Нужно строить дороги с учетом перспективной интенсивности транспортного потока, учитывать развитие не отдельного населенного пункта, а агломерации. Актуальным остается вопрос качества и стоимости дорожного строительства. На эти вопросы тоже нужно обратить внимание», — сказал Президент РТ.

Модернизация дорожно-транспортной инфраструктуры — неотъемлемый фактор динамичного развития Татарстана, заметил он. «От качества дорог зависит безопасность и комфортное передвижение жителей и гостей республики, а также надежность и своевременность доставки грузов», — подчеркнул Минниханов.

Он напомнил, что в Татарстане реализуются крупные социально значимые проекты. В частности, ведется строительство автомагистрали М12 Москва — Нижний Новгород — Казань, обхода Нижнекамска и Набережных Челнов от трассы М7 «Волга», автодороги Алексеевское — Альметьевск.

«Новые трассы дают республике новые возможности в связи с ростом грузооборота, турпотока и мобильности трудовых ресурсов. Это совершенно другие возможности и дополнительная привлекательность региона», — заключил Президент РТ.