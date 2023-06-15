news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Экономика 15 июня 2023 09:40

Минниханов призвал нарастить товарооборот между Татарстаном и Смоленской областью

Скопировать ссылку
news_top_970_100
Минниханов призвал нарастить товарооборот между Татарстаном и Смоленской областью
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Татарстану и Смоленской области важно найти новые пути сотрудничества и нарастить товарооборот. Об этом заявил Раис РТ Рустам Минниханов на встрече с врио губернатора региона Василием Анохиным, которая прошла на полях Петербургского международного экономического форума.

На сегодня товарооборот между регионами находится на низком уровне, составляя всего порядка одного миллиарда рублей, констатировал Раис РТ.

«При нынешних непростых обстоятельствах важно находить пути развития, в том числе на внутреннем рынке. Необходимо наладить плотное взаимодействие между нашими ведомствами», – считает он.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Для развития сотрудничества Раис РТ призвал создать совместную рабочую группу.

В завершение встречи Минниханов и Анохин подписали соглашение о сотрудничестве между Татарстаном и Смоленской областью, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное