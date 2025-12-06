Минниханов призвал на достойном уровне провести День героев Отечества

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов на традиционном совещании в Доме Правительства РТ поручил главам городов и районов республики совместно с общественными организациями обеспечить проведение мероприятий по случаю Дня героев Отечества на достойном уровне. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

День героев Отечества отмечается 9 декабря. По мнению Рустама Минниханова, в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и в Год защитника Отечества эта памятная дата приобретает особое значение.

«Героизм наших предков и наследников поколения победителей, их воинская доблесть и мужество отражают характер многонационального российского народа. В самые сложные моменты истории образец их стойкости и самоотверженного служения Родине вселяют уверенность в то, что победа будет за нами. Мы гордимся нашими героями!» – заявил Раис Татарстана.

Минниханов убежден, что уроки мужества, выставки, встречи с героями и другие форматы работы внесут весомый вклад в сохранение памяти о подвигах уроженцев республики, патриотическое воспитание детей и молодежи. Особое внимание следует уделить ветеранам Великой Отечественной войны, участникам боевых действий, ветеранам специальной военной операции, акцентировал он.

В своем ежегодном послании Госсовету Татарстана Раис РТ рассказал, что за мужество и героизм, проявленные в ходе спецоперации, 17 татарстанцев удостоены высокого звания «Герой России», к сожалению, восемь из них – посмертно. Он уверен , что основная задача для всех органов власти сегодня – обеспечить надежный тыл бойцам, защищающим суверенитет нашей страны на передовой.

Помимо этого, 12 декабря отмечается День Конституции Российской Федерации. Рустам Минниханов поручил руководителям органов государственной власти и местного самоуправления совместно с молодежными объединениями обеспечить проведение тематических мероприятий, включая и торжественные вручения паспортов.

Совещание прошло в режиме видео-конференц-связи со всеми муниципалитетами региона.