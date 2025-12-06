Минниханов призвал на достойном уровне провести День героев Отечества
Раис Татарстана Рустам Минниханов на традиционном совещании в Доме Правительства РТ поручил главам городов и районов республики совместно с общественными организациями обеспечить проведение мероприятий по случаю Дня героев Отечества на достойном уровне. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.
День героев Отечества отмечается 9 декабря. По мнению Рустама Минниханова, в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и в Год защитника Отечества эта памятная дата приобретает особое значение.
«Героизм наших предков и наследников поколения победителей, их воинская доблесть и мужество отражают характер многонационального российского народа. В самые сложные моменты истории образец их стойкости и самоотверженного служения Родине вселяют уверенность в то, что победа будет за нами. Мы гордимся нашими героями!» – заявил Раис Татарстана.
Минниханов убежден, что уроки мужества, выставки, встречи с героями и другие форматы работы внесут весомый вклад в сохранение памяти о подвигах уроженцев республики, патриотическое воспитание детей и молодежи. Особое внимание следует уделить ветеранам Великой Отечественной войны, участникам боевых действий, ветеранам специальной военной операции, акцентировал он.
Помимо этого, 12 декабря отмечается День Конституции Российской Федерации. Рустам Минниханов поручил руководителям органов государственной власти и местного самоуправления совместно с молодежными объединениями обеспечить проведение тематических мероприятий, включая и торжественные вручения паспортов.
Совещание прошло в режиме видео-конференц-связи со всеми муниципалитетами региона.