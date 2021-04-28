Минниханов призвал крупный бизнес Татарстана активнее работать с молодежью

Крупные республиканские компании должны активно работать с молодым поколением татарстанцев, особенно в муниципалитетах РТ.

Местная молодежь должна иметь все необходимые возможности для самореализации без необходимости переезда в другие города. Такую точку зрения на заседании «Татнефтехиминвест-холдинга» высказал Президент РТ Рустам Минниханов.

Он отметил, что научно-развивающие площадки для детей должны создаваться не только в столице Татарстана, но и в крупных городах, к примеру Набережных Челнах, Альметьевске, Нижнекамске.

«Это очень важная работа. Нужно создать такую среду, чтобы там дети и молодежь имели возможность себя чувствовать не хуже [чем в столице]. Все пытаются куда-то уехать — когда у них будут хорошие школы, вузы, когда будут удовлетворены все потребности [утечка кадров прекратится]», — отметил Президент РТ.

Он добавил, что в развитии соответствующей инфраструктуры в первую очередь заинтересованы ведущие компании республики — это позволит им удержать и воспитать молодые кадры.

«Никуда мы от этого не уйдем. Ничего не появляется из воздуха — все, что мы создадим, будет работать на нас. В Альметьевске эта серьезная работа уже ведется», — резюмировал Рустам Минниханов.