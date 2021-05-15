Минниханов призвал бережно относиться к традициям и истории народов Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов и Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев сегодня посетили республиканский праздник родословной «Эхо веков в истории семьи — Тарихта без эзлебез», проходящий в казанском театре имени Камала. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

В приветственном слове Рустам Минниханов призвал жителей Татарстана бережно относиться к традициям и истории народов республики, к институту семьи.

«Русские, татары, чуваши — любая нации должна знать свою историю. Праздник родословной — это такой позитивный пример [этого]. Сегодня в мире происходят процессы глобализации и вообще растворяется понятие семьи — мы бережно должны относиться к нашим традициям и к нашей истории. Этим мы и сильны», — подчеркнул Президент Татарстана.

Фестиваль родословной «Эхо веков в истории семьи — Тарихта без эзлебез» стартовал в феврале 2021 года. Мероприятие проводится в три этапа: муниципальный, зональный (в Казани, Уруссу, Елабуге, Лаишеве, Тюлячях и Камском Устье) и республиканский.

Стать участником фестиваля может один семейный коллектив или семейно-родственная группа. Мероприятие нацелено на сохранение преемственности поколений, укрепление семейных и семейно-родственных связей на основе общности национальных традиций и эстетических идеалов. Дата проведения финального этапа выбрана не случайно — 15 мая в мире отмечается Международный день семьи, провозглашенный Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году.

В 2021 году зональный этап проходил с 6 по 13 апреля. В нем участвовали 45 семей из 40 районов и городских округов, в том числе четыре семьи из Казани. В республиканский этап прошли шесть семейных команд: семья Мутагировых (Альметьевский район), семья Масалимовых (Актанышский район), семья Морозовых (Нурлатский район), семья Миннебаевых (Балтасинский район), семья Юсуповых (Тетюшский район) и семья Вахитовых (Авиастроительный район Казани).

Победители республиканского этапа награждаются дипломами и денежными призами (150 тыс. рублей — за первое место, 130 тыс. рублей — за второе, 100 тыс. рублей — за третье). На этот раз первое место заняла семья Миннебаевых из Балтасинского района.