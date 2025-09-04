Минниханов призвал аграриев Актанышского района оперативно завершить полевые работы

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил с рабочей поездкой Актанышский район республики. Его сопровождали вице-премьер РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров и глава муниципалитета Ленар Зарипов, сообщает пресс-служба руководителя республики.

По прибытии в райцентр Рустам Минниханов встретился с механизаторами, задействованными на уборочных работах, руководителями сельхозпредприятий и главами сельских поселений.

Ленар Зарипов рассказал, что уборочная кампания выполнена на 68% – убрано 23,6 тыс. гектаров площадей. Собрано 98 тыс. тонн нового урожая. Урожайность составляет 41,3 ц/га. На полях работают 72 комбайна. Сев озимых культур запланирован на площади 11 тыс. гектаров. При этом уже выполнено 44% работ.

Во всех хозяйствах района насчитывается 30,7 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе 10,5 тыс. дойных коров. Валовой надой молока на 1 сентября достиг 58,7 тыс. тонн. В личных подсобных хозяйствах имеется свыше 9 тыс. тонн голов КРС. В Актаныше также разводят лошадей, их насчитывается примерно 600 голов.

Валовая продукция сельхозформирований и КФХ по итогам семи месяцев текущего года составила 2 млрд 882 млн рублей. Увеличение к аналогичному периоду прошлого года составило 26%.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В свою очередь Марат Зяббаров подчеркнул, что Актанышский район демонстрирует растущие показатели как по валовой продукции сельхозпродукции, так и по денежной выручке сельхозформирований.

«Хорошие условия для развития молочного животноводства. Здесь одни из самых высоких закупочных цен на молоко – свыше 40 рублей за килограмм», – добавил руководитель Минсельхозпрода.

После этого Рустам Минниханов поблагодарил жителей Актанышского района за большую работу по оказанию шефской помощи и отправку необходимых грузов в зону специальной военной операции. Он акцентировал важность поддержки военнослужащих и их семей.

«В целом Актаныш – стабильный район. Здесь очень грамотная команда. Сегодня необходимо максимально использовать каждый погожий день, оперативно завершить уборку и посевные работы», – обратил внимание Раис РТ.

В ходе поездки Рустам Минниханов также ознакомился с выставкой местных производителей сельскохозяйственной продукции и осмотрел экспозицию, посвященную истории района и местным мастерам народно-прикладного творчества.