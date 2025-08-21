news_header_top
Экономика 21 августа 2025 19:32

Минниханов привел Мишустину пример работы СИБУРа в Нижнекамске по подготовке кадров

Раис Татарстана Рустам Минниханов
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис РТ Рустам Минниханов на встрече с Премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным рассказал о работе СИБУРа по подготовке кадров на базе учебного центра развития инженерно-технической экспертизы «СИБУРИНТЕХ-НК».

«Идет очень серьезная работа СИБУРа в Нижнекамске. Приводят в порядок и лаборатории, и жилищные условия», – подчеркнул Раис РТ.

Премьер-министр России заметил, что в Татарстане очень сильный реальный сектор экономики, которому требуются квалифицированные кадры.

«Очень важно, что вы активно развиваете передовые инженерные школы. И это позволяет создавать кластеры, когда предприятия промышленные, научные, которые здесь работают, определяют требования и помогают методологически и так далее разрабатывать программы для обучения ребят», – заявил Мишустин.

Минниханов сообщил, что создано уже шесть передовых инженерных школ.

«Наши вузы – это не только деньги, у наших вузов есть индустриальные партнеры. То есть все эти инженерные школы, и вся эта работа носит прикладной характер. Наши компании – и «Татнефть», и КАМАЗ, и СИБУР – очень активны в этих инженерных школах. Благодаря их поддержке мы сумели победить в этих конкурсах (на создание школ – прим. Т-и)», – подчеркнул Раис РТ.

Он рассказал, что заявки поданы на еще три инженерные школы.

Напомним, что учебный центр развития инженерно-технической экспертизы «СИБУРИНТЕХ-НК» открылся в Нижнекамске в мае этого года. Он включает в себя 42 оснащенных современным оборудованием учебных аудиторий, 5 уличных полигонов, 47 стендов и тренажеров.

Общая площадь центра – около 3,2 тыс. квадратных метров, он рассчитан на обучение и переподготовку 15 тыс. человек в год, включая 2 тыс. студентов и 1,5 тыс. школьников. Кроме того, на его базе будут реализованы программы повышения квалификации и подготовки сотрудников предприятий СИБУРа и других компаний отрасли.

Объем инвестиций СИБУРа в проект составил около 1,8 млрд рублей.

#сибур #Рустам Минниханов #Михаил Мишустин
