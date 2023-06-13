Минниханов присвоил звание заслуженного юриста двум татарстанцам

Двое татарстанцев стали заслуженными юристами Татарстана. Соответствующий указ, подписанный Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым, опубликован на портале правовой информации.

«Присвоить почетное звание «Заслуженный юрист РТ» за заслуги в укреплении законности, защите прав и законных интересов граждан заместителю председателя Приволжского районного суда города Казани Курбановой Римме Бурхановне», – сказано в документе.

Также за вклад в развитие системы государственного кадастрового учета в республике и плодотворный труд отмечена начальник Межмуниципального отдела по Балтасинскому и Кукморскому районам Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РТ Расима Шакирова.