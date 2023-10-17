Минниханов присвоил звание заслуженного строителя и наградил медалью «За доблестный труд»

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Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указы о присвоении почетного звания «Заслуженный строитель РТ» и награждении медалью «За доблестный труд». Документы опубликованы на сайте правовой информации.

Так, за вклад в развитие строительной отрасли республики и многолетний плодотворный труд отмечены 5 человек: два замдиректора ГИСУ РТ Денис Биккинин и Айрат Надршин, гендиректор АО «Татнефтепроводстрой» Иван Демидов, директор Дирекции муниципальных жилищных программ Казани Раис Каримов, заместитель гендиректора по промышленному строительству ПАО «Татнефть» Альберт Нурмиев.

Кроме того, за вклад в развитие дорожного строительства в республике и многолетний плодотворный труд присвоено звание заслуженного строителя РТ асфальтобетонщику ОАО «Алексеевскдорстрой» Николаю Бударову и водителю погрузчика Арского филиала АО «Татавтодор» Роберту Сафиеву.

Еще одним указом отмечен начальник Управления экономики, финансов и распоряжения госимуществом Аппарата Кабмина РТ Ренат Гайнутдинов.

«За заслуги в профессиональной деятельности и плодотворный труд в органах государственной власти наградить медалью РТ „За доблестный труд“», — сказано в тексте.