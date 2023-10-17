Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минниханов присвоил звание заслуженного строителя и наградил медалью «За доблестный труд»
Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указы о присвоении почетного звания «Заслуженный строитель РТ» и награждении медалью «За доблестный труд». Документы опубликованы на сайте правовой информации.
Так, за вклад в развитие строительной отрасли республики и многолетний плодотворный труд отмечены 5 человек: два замдиректора ГИСУ РТ Денис Биккинин и Айрат Надршин, гендиректор АО «Татнефтепроводстрой» Иван Демидов, директор Дирекции муниципальных жилищных программ Казани Раис Каримов, заместитель гендиректора по промышленному строительству ПАО «Татнефть» Альберт Нурмиев.
Кроме того, за вклад в развитие дорожного строительства в республике и многолетний плодотворный труд присвоено звание заслуженного строителя РТ асфальтобетонщику ОАО «Алексеевскдорстрой» Николаю Бударову и водителю погрузчика Арского филиала АО «Татавтодор» Роберту Сафиеву.
Еще одним указом отмечен начальник Управления экономики, финансов и распоряжения госимуществом Аппарата Кабмина РТ Ренат Гайнутдинов.
«За заслуги в профессиональной деятельности и плодотворный труд в органах государственной власти наградить медалью РТ „За доблестный труд“», — сказано в тексте.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»