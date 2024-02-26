news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Культура 26 февраля 2024 16:00

Минниханов присвоил звание заслуженного артиста Татарстана Татьяне Малышевой

Скопировать ссылку

Руководитель музыкальных программ Фонда поддержки искусств «Арт-Линия» Татьяна Малышева получила звание заслуженного артиста Татарстана. Соответствующий указ подписал Раис республики Рустам Минниханов.

В документе отмечается, что Малышева удостоена звания «за вклад в развитие музыкального искусства».

Фонд был основан в 2008 году для популяризации современного отечественного искусства.

#Рустам Минниханов #награждение
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100