Минниханов присвоил звание «Народный артист РТ» Филюсу Кагирову и Алине Шарипжановой

Популярный татарский исполнитель Филюс Кагиров и восходящая звезда академической сцены Алина Шарипжанова получили звание «Народный артист Республики Татарстан». Награду исполнителям вручил на коллегии Министерства культуры РТ по итогам 2022 года Президент РТ Рустам Минниханов.

Почетным званием «Заслуженный деятель искусств РТ» Минниханов наградил скульптора, члена Региональной общественной организации «Творческий союз художников России» в РТ Владимира Демченко, писателя, члена Союза писателей РТ Ляиса Харрасова.

Звание «Заслуженный артист РТ» получили солист оперной студии Казанской консерватории имени Жиганова Айрат Ганиев, артист-кукловод театра кукол «Экият» Елена Дмитриева и солистка Музыкального колледжа имени Аухадеева Эльза Исламова.