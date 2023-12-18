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Общество 18 декабря 2023 23:08

Минниханов присвоил татарстанцам почетные звания и наградил медалями «За доблестный труд»

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Минниханов присвоил татарстанцам почетные звания и наградил медалями «За доблестный труд»
Раис Татарстана Рустам Минниханов
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Двое жителей Татарстана стали заслуженными экономистами республики, еще восемь удостоены медалей «За доблестный труд». Соответствующие указы подписал Раис РТ Рустам Минниханов.

Почетные звания «Заслуженный экономист Республики Татарстан» присвоены ведущему консультанту отдела бюджетной политики в отраслях бюджетной сферы Минфина РТ Анне Гусевой и начальнику отдела обслуживания силовых ведомств Управления Федерального казначейства по РТ Венере Дяглюк.

В свою очередь медалями «За доблестный труд» награждены заместитель руководителя исполкома Егоркинского сельского поселения Нурлатского района РТ Алина Булатова, заместитель директора по организации и проведению спортивных мероприятий Центра спортивной подготовки Минспорта РТ Эдуард Иванов, начальник отдела образования исполкома Тюлячинского района РТ Наталья Карпова и заместитель руководителя исполкома Бугульминского района РТ по социальным вопросам Ольга Плеханова.

Аналогичными медалями отмечены начальник участка ОАО «Алексеевскдорстрой» Фанис Кабиров, начальник отдела кадров и государственной службы Минюста РТ Татьяна Латыева, ветеран МВД по РТ, полковник внутренней службы в отставке Ильшат Фархутдинов и аудитор ООО «Элай» Николай Чухлин.

#Рустам Минниханов #медаль за доблестный труд
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