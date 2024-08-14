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Минниханов присвоил шести татарстанцам звание «Заслуженный юрист РТ»
Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о присвоении звания «Заслуженный юрист Татарстана». Его удостоены шесть жителей республики, следует из документа на официальном портале руководителя РТ.
«За заслуги в укреплении законности, высокие достижения в профессиональной деятельности» были отмечены главный советник отдела гражданского законодательства правового управления Аппарата Госсовета РТ Эндже Даутова, начальник юротдела исполкома Тюлячинского района Юрий Емельянов, замгендиректора по правовым вопросам, собственности и фондовому рынку АО «Казанский оптико-механический завод» Людмила Кощеева, замначальника управления — заведующий отделом социального законодательства правового управления Аппарата Госсовета Татарстана Дамир Махмутов и начальник юридического отдела Совета Апастовского района Эльмира Шакирова.
Кроме того, за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан звание присвоено судье Ново-Савиновского районного суда Казани Ирине Султановой.
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