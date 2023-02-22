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Минниханов присвоил пяти татарстанцам звание «Заслуженный строитель РТ»
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Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о присвоении звания «Заслуженный строитель РТ».
Почетного звания удостоились пять жителей республики:
- исполнительный директор строительной компании «Твой дом», замгендиректора по общим вопросам ГК «Профит» (Набережные Челны) Рубин Бадиков;
- заместитель гендиректора по капитальному строительству АО «АйСиЭл — КПО ВС» Фидаэль Бариев;
- директор строительной компании «Стройконтактэнергоплюс» Радик Валиахметов;
- начальник производственно-технического отдела Главного управления инженерных сетей РТ Светлана Рашитова;
- начальник отдела по закупкам и контролю исполнения госконтрактов Главного управления инженерных сетей РТ Элина Хазеева.
В документе отмечается, что звание присвоено «за вклад в развитие строительной отрасли республики и многолетний плодотворный труд».
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