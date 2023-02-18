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Официальная хроника 18 февраля 2023 16:38

Минниханов присвоил приставу из Алексеевского района звание заслуженного юриста РТ

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Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о присвоении звания «Заслуженный юрист РТ». Документ опубликован на официальном сайте руководителя республики.

«За безупречную службу, заслуги в укреплении законности и правопорядка» почетного звания удостоилась Светлана Куделько — начальник отделения — старший судебный пристав Алексеевского районного отделения судебных приставов ГУ ФССП по Республике Татарстан.

#Рустам Минниханов #пристав
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