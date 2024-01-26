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Минниханов присвоил почетные звания спасателям и врачу из Татарстана
Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал два указа о присвоении почетных званий. Документы опубликованы на его официальном портале.
Звания «Зслуженный спасатель Республики Татарстан» удостоились начальник отряда Альметьевского филиала Управления договорных подразделений Государственной противопожарной службы по РТ Насим Ахсанов; подполковник внутренней службы — начальник межрайонного отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Камско-Устьинскому и Тетюшскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РТ Ильсур Камбеев и спасатель зонального поисково-спасательного отряда №2 (Казань) Поисково-спасательной службы РТ при МЧС по РТ Олег Шинкевич.
Вторым указом руководителю городского центра эндоурологии — врачу-урологу клинической больницы №7 Казани им. Н.М.Садыкова Владимиру Перчаткину присвоено почетное звание «Заслуженный врач Республики Татарстан». Он отмечен «за заслуги в деле охраны здоровья населения и многолетний добросовестный труд».
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