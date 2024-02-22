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Минниханов присвоил почетные звания шестерым татарстанцам
Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указы о присвоении почетных званий и награждении медалью «За доблестный труд». Документы появились на портале правовой информации.
Заслуженным учителем республики стала Наталья Шмелева – учитель русского языка и литературы в Столбищенской средней общеобразовательной школе им. Героя Советского Союза А. П. Малышева. «За заслуги в области образования и многолетний плодотворный труд», – сказано в указе.
Главврачу Лаишевской ЦРБ Елене Коробовой за заслуги в деле охраны здоровья населения и многолетний плодотворный труд было присвоено звание заслуженного врача РТ.
За вклад в развитие агропромышленного комплекса республики и многолетний плодотворный труд был отмечен званием «Заслуженный работник сельского хозяйства РТ» бригадир 1-й бригады сабинского сельскохозяйственного предприятия «Шытсу» Илгиз Салихов.
Директор ООО «Симет» Шамиль Зайнутдинов «за большой вклад в развитие агропромышленного комплекса республики и многолетний добросовестный труд» был награжден медалью «За доблестный труд».
Заслуженными работниками пищевой промышленности РТ стали три татарстанца – лаборант Буинского хлебозавода Лилия Багитова, начальник отдела автоматизации систем управления производством Булочно-кондитерского комбината Павел Вяткин и наладчик оборудования в производстве пищевой продукции хлебобулочного цеха Булочно-кондитерского комбината Ирина Никитина.
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