Минниханов присвоил почетные звания и наградил медалью «100 лет ТАССР»

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Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал ряд указов о присвоении почетного звания и награждении медалью «100 лет образования ТАССР». Документы появились на портале правовой информации.

«За вклад в развитие гражданской авиации и многолетний добросовестный труд» отмечены гендиректор аэропорта «Бегишево» Андрей Парфененко и специалист по наземному обслуживанию воздушных судов инженерно-авиационной службы аэропорта Максим Левашов – они стали заслуженными работниками транспорта РТ.

«За вклад в обеспечение ветеринарного благополучия республики и многолетний добросовестный труд» Минниханов присвоил звание заслуженного ветеринарного врача РТ консультанту Нижнекамского территориального отдела ветеринарной безопасности и госнадзора ГУВ Кабмина РТ Анасу Сулеманову.

Также за плодотворное сотрудничество и большой вклад в укрепление социально-экономического потенциала республики Раис РТ наградил медалью «100 лет образования ТАССР» начальника Куйбышевского железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Вячеслава Дмитриева.