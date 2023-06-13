Минниханов присвоил почетное звание главреду татарской редакции «Татар-информа»

Рамис Латыпов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов присвоил звание «Заслуженный работник печати и массовых коммуникаций Республики Татарстан» главному редактору татарской редакции «Татар-информа» Рамису Латыпову. Об этом пишет газета «Республика Татарстан».

Также почетного звания были удостоены заведующая студией дубляжа телеканала «Шаян ТВ» АО «Телерадиокомпания «Новый Век» Роза Адиятуллина, пресс-секретарь Полномочного представительства РТ в России Дина Аляутдинова, редактор газеты «Ватаным Татарстан» Сария Мифтахова.

Рамис Латыпов — начальник отдела средств массовой информации — главный редактор татарской редакции «Татар-информа», электронной газеты «Интертат», газеты «Атна вакыйгалары» филиала АО «Татмедиа».