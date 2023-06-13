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Минниханов присвоил почетное звание главреду татарской редакции «Татар-информа»
Раис Татарстана Рустам Минниханов присвоил звание «Заслуженный работник печати и массовых коммуникаций Республики Татарстан» главному редактору татарской редакции «Татар-информа» Рамису Латыпову. Об этом пишет газета «Республика Татарстан».
Также почетного звания были удостоены заведующая студией дубляжа телеканала «Шаян ТВ» АО «Телерадиокомпания «Новый Век» Роза Адиятуллина, пресс-секретарь Полномочного представительства РТ в России Дина Аляутдинова, редактор газеты «Ватаным Татарстан» Сария Мифтахова.
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