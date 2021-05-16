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Ру Тат
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16 мая 2021  13:42

Минниханов присвоил оперному певцу Ильгаму Валиеву звание «Народный артист РТ»

Минниханов присвоил оперному певцу Ильгаму Валиеву звание «Народный артист РТ»
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Заслуженный артист Башкортостана — солист Башкирского театра оперы и балета Ильгам Валиев удостоился звания народного артиста Татарстана. Соответствующий указ 15 мая подписал Президент РТ Рустам Минниханов.

О присуждении звания тенор рассказал в своих соцсетях — в сообществе во «ВКонтакте» и на странице в Instagram.

Согласно документу, звание народного артиста Татарстана он получил за большой вклад в музыкальное искусство и многолетний творческий труд.

Ильгам Валиев — с 2002 года солист Башкирского государственного театра оперы и балета, с 2010 по 2016 год — солист Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета. Лауреат спецпремии жюри фестиваля «Золотая маска». В настоящее время сотрудничает с театрами Казани, Перми и Челябинска.

 

Фото Башкирского государственного театра оперы и балета

Рустам Минниханов народный артист Татарстана
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