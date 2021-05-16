Минниханов присвоил оперному певцу Ильгаму Валиеву звание «Народный артист РТ»

Заслуженный артист Башкортостана — солист Башкирского театра оперы и балета Ильгам Валиев удостоился звания народного артиста Татарстана. Соответствующий указ 15 мая подписал Президент РТ Рустам Минниханов.

О присуждении звания тенор рассказал в своих соцсетях — в сообществе во «ВКонтакте» и на странице в Instagram.

Согласно документу, звание народного артиста Татарстана он получил за большой вклад в музыкальное искусство и многолетний творческий труд.

Ильгам Валиев — с 2002 года солист Башкирского государственного театра оперы и балета, с 2010 по 2016 год — солист Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета. Лауреат спецпремии жюри фестиваля «Золотая маска». В настоящее время сотрудничает с театрами Казани, Перми и Челябинска.

Фото Башкирского государственного театра оперы и балета