Минниханов присвоил двум казанским предприятиям звание «Предприятие трудовой доблести»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о присвоении республиканского звания «Предприятие трудовой доблести. 1941-1945 гг.» двум промышленным организациям Казани. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Высокого звания удостоены филиал акционерного общества «Сетевая компания» – «Казанские электрические сети» и акционерное общество «Казанский Гипронииавиапром» имени Б. И. Тихомирова.

Решение наградить предприятия принято за значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, массовый трудовой героизм и самоотверженность работников, обеспечивших бесперебойное производство военной и гражданской продукции в 1941-1945 годах.

Присвоение звания «Предприятие трудовой доблести.1941-1945 гг.» – форма признания заслуг коллективов, внесших весомый вклад в общую победу и развитие оборонно-промышленного потенциала страны в годы войны.