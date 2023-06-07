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Общество 7 июня 2023 10:14

Минниханов присвоил доценту КФУ звание заслуженного работника культуры Татарстана

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Доцент кафедры антропологии и этнографии Высшей школы исторических наук и всемирного культурного наследия Института международных отношений КФУ Елена Гущина стала заслуженным работником культуры РТ. Соответствующий указ подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«За большой вклад в развитие культуры, плодотворный труд и активную общественную деятельность», — указывается в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Гущина – член Комиссии при Раисе РТ по русскому языку, член общественного совета при Министерстве культуры РТ. Преподает в татарстанском вузе более 4 лет.
#Рустам Минниханов
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