Минниханов присвоил доценту КФУ звание заслуженного работника культуры Татарстана

Доцент кафедры антропологии и этнографии Высшей школы исторических наук и всемирного культурного наследия Института международных отношений КФУ Елена Гущина стала заслуженным работником культуры РТ. Соответствующий указ подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«За большой вклад в развитие культуры, плодотворный труд и активную общественную деятельность», — указывается в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Гущина – член Комиссии при Раисе РТ по русскому языку, член общественного совета при Министерстве культуры РТ. Преподает в татарстанском вузе более 4 лет.