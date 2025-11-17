Минниханов присвоил часовому заводу в Чистополе звание «Предприятие трудовой доблести»

Чистопольский часовой завод во время Великой Отечественной войны, архивное фото

Источник: сайт завода vostokinc.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов присвоил Чистопольскому часовому заводу «Восток» республиканское звание «Предприятие трудовой доблести». Соответствующий указ опубликован на сайте Раиса РТ.

В документе отмечается, что предприятие отмечено за значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, массовый трудовой героизм и самоотверженность работников промышленного предприятия, обеспечившего бесперебойное производство военной и гражданской продукции в годы Великой Отечественной войны.