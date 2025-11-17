Минниханов присвоил часовому заводу в Чистополе звание «Предприятие трудовой доблести»
Чистопольский часовой завод во время Великой Отечественной войны, архивное фото
Раис Татарстана Рустам Минниханов присвоил Чистопольскому часовому заводу «Восток» республиканское звание «Предприятие трудовой доблести». Соответствующий указ опубликован на сайте Раиса РТ.
В документе отмечается, что предприятие отмечено за значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, массовый трудовой героизм и самоотверженность работников промышленного предприятия, обеспечившего бесперебойное производство военной и гражданской продукции в годы Великой Отечественной войны.