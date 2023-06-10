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Общество 10 июня 2023 11:35

Минниханов присвоил 13 татарстанцам звание заслуженного работника сельского хозяйства

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Раис Татарстана Рустам Минниханов присвоил 13 татарстанцам звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РТ». Указ опубликован на портале правовой информации.

«За вклад в развитие агропромышленного комплекса республики и многолетний добросовестный труд», — говорится в документе.

Среди отмеченных — начальник Лениногорского районного отдела филиала Российского сельскохозяйственного центра по РТ Марат Ганеев, начальник Управления сельского хозяйства и продовольствия Минсельхозпрода РТ в Актанышском районе Нафиса Салимгараева и пр.

#Рустам Минниханов #Сельское хозяйство
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