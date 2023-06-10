Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минниханов присвоил 13 татарстанцам звание заслуженного работника сельского хозяйства
Раис Татарстана Рустам Минниханов присвоил 13 татарстанцам звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РТ». Указ опубликован на портале правовой информации.
«За вклад в развитие агропромышленного комплекса республики и многолетний добросовестный труд», — говорится в документе.
Среди отмеченных — начальник Лениногорского районного отдела филиала Российского сельскохозяйственного центра по РТ Марат Ганеев, начальник Управления сельского хозяйства и продовольствия Минсельхозпрода РТ в Актанышском районе Нафиса Салимгараева и пр.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»