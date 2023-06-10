Минниханов присвоил 13 татарстанцам звание заслуженного работника сельского хозяйства

Раис Татарстана Рустам Минниханов присвоил 13 татарстанцам звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РТ». Указ опубликован на портале правовой информации.

«За вклад в развитие агропромышленного комплекса республики и многолетний добросовестный труд», — говорится в документе.

Среди отмеченных — начальник Лениногорского районного отдела филиала Российского сельскохозяйственного центра по РТ Марат Ганеев, начальник Управления сельского хозяйства и продовольствия Минсельхозпрода РТ в Актанышском районе Нафиса Салимгараева и пр.