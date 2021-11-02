Минниханов присудил премии татарстанцам за вклад в развитие гражданского общества

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Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о присуждении премии за вклад в развитие институтов гражданского общества республики в 2021 году. Текст документа опубликован на портале Президента РТ.

Обладателями премии стали руководитель Центра социальной реабилитации и адаптации Азат Гайнутдинов, руководители молодежной организации «Объединение „Отечество“» Александр Коноплев и Илья Прокофьев, а также ведущий научный сотрудник Института татарской энциклопедии и регионоведения Академии наук РТ Рафик Салахиев.

Премии также удостоены председатель правления Татарстанского отделения Союза пенсионеров России Любовь Мишина, благотворительный фонд помощи детям с ограниченными возможностями здоровья «Сила в детях», Молодежная ассамблея народов Татарстана, общественная организация инвалидов «Закал», Поволжская семейная академия «Умай» и республиканский молодежный общественный фонд «Сэлэт».

Премия Президента РТ за вклад в развитие институтов гражданского общества учреждена в 2015 году. Она присуждается гражданам и некоммерческим организациям за социальные проекты, получившие общественное признание, а также за научные исследования в области гражданского общества.