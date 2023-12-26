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Минниханов присудил госпремии за татарский толковый словарь и серийное производство Ми-38
Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о присуждении государственных премий в области науки и техники в 2023 году. Документ опубликован на официальном портале руководителя РТ.
Звания «Лауреат государственной премии Республики Татарстан в области науки и техники» удостоены руководители и члены рабочих групп по четырем проектам:
— За работу «Толковый словарь татарского языка» в шести томах, работа над которым продолжалась с 1998 по 2021 год. Руководитель работы — доктор филологических наук, член-корреспондент, вице-президент Академии наук Татарстана Айнур Тимерханов;
— Разработка и внедрение инновационных приемов мелиоративного земледелия, обеспечивающих повышение экономической эффективности сельхозпроизводства в Татарстане. Руководитель работы — доктор сельскохозяйственных наук, директор Управления мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по ПФО Марс Хисматуллин;
— Постановка на серийное производство многоцелевого вертолета Ми-38. Руководитель работы — кандидат технических наук, экс-директор конструкторско-технологического центра КВЗ Игорь Бугаков;
— Разработка, создание и функционирование геодезической сети спецназначения с автоматизацией сбора и обработки комплексных данных с использованием искусственного интеллекта. Руководитель работы — главный маркшейдер — начальник управления топографо-геодезических, имущественных, маркшейдерских работ «Татнефть-Добыча» Рустам Сахаутдинов.
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