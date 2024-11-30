Минниханов присудил госпремии Татарстана в области науки и техники

Авторы трех проектов удостоены государственной премии Республики Татарстан в 2024 году. Соответствующий указ подписал сегодня Раис РТ Рустам Минниханов.

Так, лауреатом премии стал доктор филологических наук, профессор, ведущий научный сотрудник научно-образовательного центра по изучению наследия Льва Толстого ИФиМК КФУ Марсель Бакиров. Он отмечен за цикл работ «Опыт комплексных иссследований этногенеза и этнокультурного наследия тюрко-татарского мира».

Также награждены авторы исследования «Создание патогенетического направления лечения вирусных заболеваний и профилактики их осложнений». Это руководитель Управления Роспотребнадзора по Татарстану, доктор медицинских наук Марина Патяшина, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой детских инфекций КФУ Владимир Анохин, доктор химических наук, главный научный сотрудник Центральной научно-исследовательской лаборатории КГМУ Ренад Жданов, доктор медицинских наук, действительный член Академии наук РТ, директор Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Андрей Киясов, доктор медицинских наук, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины КГМУ Гульшат Хасанова, доктор медицинских наук, заведующий лабораторией системной эндотоксинемии и шока Научно-исследовательского института общей патологии и патофизиологии (Москва) Михаил Яковлев.

Кроме того, отмечены авторы труда «Разработка комплексных научно-технических решений и внедрение в массовое производство специального медицинского оборудования с целью обеспечения медицинской, биологической и лекарственной безопасности Российской Федерации» — замгендиректора по техническому развитию — главный инженер производственного объединения «Завод имени Серго» Игорь Драгунских (руководитель работы), главный конструктор — начальник инновационно-технического центра «производственного центра «Завод имени Серго» Ирек Мифтахов, главный врач Республиканского центра крови Минздрава РТ Рамиль Тураев, начальник департамента маркетинга и продаж медтехники завода имени Серго Тимур Фахрутдинов и заместитель генерального директора по стратегическому маркетингу этого предприятия Булат Хасанов.