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Минниханов присудил Арбузовскую премию биохимику Габибову из Москвы
Лауреатом Международной Арбузовской премии в области фосфорорганической химии стал директор Института биоорганической химии в Москве Александр Габибов. Указ о присвоении награды подписал сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов.
«За выдающийся вклад в развитие фосфорорганической химии присудить Международную Арбузовскую премию в области фосфорорганической химии 2023 года и присвоить звание „Лауреат Международной Арбузовской премии в области фосфорорганической химии“ Габибову Александру Габибовичу», — говорится в документе.
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