Минниханов присудил Арбузовскую премию биохимику Габибову из Москвы

Лауреатом Международной Арбузовской премии в области фосфорорганической химии стал директор Института биоорганической химии в Москве Александр Габибов. Указ о присвоении награды подписал сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«За выдающийся вклад в развитие фосфорорганической химии присудить Международную Арбузовскую премию в области фосфорорганической химии 2023 года и присвоить звание „Лауреат Международной Арбузовской премии в области фосфорорганической химии“ Габибову Александру Габибовичу», — говорится в документе.

Александр Габибович Габибов — советский и российский биохимик, академик РАН. С 1997 года по настоящее время работает в Институте биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова Российской академии наук. С 2017 года занимает должность директора образовательного учреждения.