Минниханов приоткрыл дальнейшую судьбу «Пантеры», найденной во дворе КНИТУ-КХТИ

Фото: max.ru/rustamminnikhanov

Раис Татарстана Рустам Минниханов осмотрел найденный во дворе Казанского национального исследовательского технологического университета немецкий танк Pz.Kpfw. V Panther времен Второй мировой войны. Он приоткрыл дальнейшую судьбу извлеченной из земли машины.

«Посмотрели „Пантеру“! Трофей времен Великой Отечественной войны советские ученые использовали для проведения экспериментов, испытывали в ней взрывчатку. Этим летом строители случайно раскопали машину», – написал Раис РТ в своем канале в мессенджере МАКС.

«Танкны тәртипкә китерәчәкләр һәм музейга бирәчәкләр (в переводе – „Танк приведут в порядок и передадут музею“)», – добавил Рустам Минниханов, но не стал конкретизировать, о каком именно музее идет речь.

Танк был обнаружен в середине августа, в конце сентября его извлекли из земли. Корпус «Пантеры» (с лишенной орудия башней, но без гусениц и большей части катков) был установлен в специальной подготовленной яме, выложенной кирпичом. Непосредственно к башне машины вели ступеньки.

Руководитель Музея истории КНИТУ-КХТИ Денис Сахарных объяснял, что машина в послевоенные годы выполняла «функцию бронеямы – специального сооружения для безопасного проведения испытаний высокоэнергетических материалов». Разоруженный танк использовался «для выполнения лабораторных работ, а также научных исследований на спецфакультете – подразделении, занимавшемся химией и технологией порохов, взрывчатых веществ и пиротехнических составов».

Подробнее о редком танке, обнаруженном во дворе КНИТУ-КХТИ, читайте в материале «Татар-информа» «Уникальная ранняя «Пантера»: какой танк откопали во дворе КНИТУ в Казани.