Минниханов принял ветеранов в Казанском Кремле

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел торжественный прием по случаю празднования 77 годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие прошло в Казанском Кремле.

В церемонии принял участие Государственный Советник Татарстана, Герой Труда РФ Минтимер Шаймиев, уточнила пресс-служба Президента РТ.

Минниханов поприветствовал ветеранов войны и поздравил их с Днём Победы. Он подчеркнул, что Победа в Великой Отечественной войне – праздник без срока давности, символ твёрдости и стойкости народного духа, яркий пример торжества правды и справедливости над силами зла и беззакония.

Президент РТ отметил, что сегодня славные боевые традиции героев достойно продолжает российская армия, предотвращая угрозу распространения неонацизма.

«Желаю ветеранам войны и труда здоровья и благополучия. Мира вам, счастья и жизненного оптимизма! С праздником вас!» - добавил Рустам Минниханов.

