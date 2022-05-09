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Ру Тат
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Официальная хроника
9 мая 2022  17:44

Минниханов принял ветеранов в Казанском Кремле

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Президент Татарстана Рустам Минниханов провел торжественный прием по случаю празднования 77 годовщины Победы в Великой Отечественной войне.  Мероприятие прошло в Казанском Кремле.

В церемонии принял участие Государственный Советник Татарстана, Герой Труда РФ Минтимер Шаймиев, уточнила пресс-служба Президента РТ. 

Минниханов поприветствовал ветеранов войны и поздравил их с Днём Победы. Он подчеркнул, что Победа в Великой Отечественной войне – праздник без срока давности, символ твёрдости и стойкости народного духа, яркий пример торжества правды и справедливости над силами зла и беззакония. 

Президент РТ отметил, что сегодня славные боевые традиции героев достойно продолжает российская армия, предотвращая угрозу распространения неонацизма.

«Желаю ветеранам войны и труда здоровья и благополучия. Мира вам, счастья и жизненного оптимизма! С праздником вас!» - добавил Рустам Минниханов.
 

#Рустам Минниханов #День Победы
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