Минниханов принял участие во вручении премии Тихомирова в Москве

Сегодня в Москве на площадке холдинга «Технодинамика» госкорпорации «Ростех» состоялось награждение победителей первой премии им.Тихомирного. Награды присудили работникам в области промышленного строительства и проектирования. В церемонии принял участие Президент Татарстана Рустам Минниханов, а в числе победителей оказались и работники предприятий республики.

Премия присуждается за работы, вносящие значительный вклад в развитие проектирования и строительства объектов промышленного назначения и внедрение передовых инженерных, проектных, технических и технологических решений. Ее главная цель — мотивировать работников создавать новые уникальные проектные решения и концепции.

Победителей определили в шести номинациях, в каждой награды получили по три человека. Им вручили кубки, дипломы и денежные премии — 800 тыс. рублей за первое место, 600 тыс. рублей — за второе и 400 тыс. — за третье. Кроме того, победителям в номинации «За многолетний труд и верность профессии» вручили по 500 тыс. рублей.

«Премия, гордо носящая имя Тихомирова — это, в первую очередь, оценка огромного вклада, того удивительного наследия, которое Борис Иванович [Тихомиров] внес в производственный потенциал предприятия и вывел его на позиции одного из ведущих проектных и научно-исследовательских институтов нашей страны, — заявил Минниханов. — Несмотря на то, что сегодня мы работаем в условиях санкций, ни один из проектов „Казанского Гипронииавиапрома“ не „заморожен“. Строительная промышленность продолжает развиваться. В своих решениях наши специалисты опираются на опыт наставников, завтра — их опыт позволит вывести проекты на новый уровень».

Симбиоз опыта и знаний задает вектор развития отрасли, добавил Президент РТ.

Премия имени Бориса Тихомирова учреждена в этом году, но уже стала значимым событием для всей отрасли, отметил замгендиректора «Ростеха» Владимир Артяков. Всего, по его словам, в этом году экспертный совет рассмотрел 73 заявки из различных регионов страны от работников промпредприятий из более чем 20 городов страны. « Среди них как отдельные соискатели, так и авторские коллективы. Все представленные работы внесли ощутимый вклад в развитие отечественной промышленности«, — добавил Артяков.

В номинации «За вклад в проектирование объектов промышленного назначения» победителем признан авторский коллектив АО «Казанский Гипронииавиапром им. Б.И. Тихомирова» в составе Шаргина Григория, Шафигуллина Роберта, Клыковой Екатерины, Шакирова Эльдара, Гайнутдинова Азата. Экспертное жюри высоко оценило работу, посвященную строительству лабораторного корпуса прочностных испытаний натурных конструкций «Центрального аэрогидродинамического института им. проф. Н.Е. Жуковского», сообщает пресс-служба Президента РТ. Этот комплекс используется при создании новых образцов авиационной техники.

В номинации «За вклад в строительство объектов промышленного назначения» обладателем первой премии стал авторский коллектив АО «Гипронииавиапром» из Екатеринбурга. В номинации «За внедрение передовых технологий и инновационных решений» лучшей признана работа коллектива АО «Казанский Гипронииавиапром им. Б.И. Тихомирова».

Победителем в номинации «За вклад в создание испытательной базы» стал авторский коллектив «Центрального аэрогидродинамического института им. проф. Н.Е. Жуковского». В номинации «Лучшая научная работа» победил проект на тему «Акустические исследования по определению зоны шумового воздействия, создаваемого работой открытого стенда для испытания полноразмерного двигателя ПД-35». Автором является Александр Кабальнов из АО «Гипронииавиапром».

Лауреаты премии в номинации «За многолетний труд и преданность профессии» — заслуженные работники и ветераны организаций, внесших особый вклад в развитие проектирования и строительства промышленных объектов.

В церемонии приняли участие глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин, замминистра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров и другие.