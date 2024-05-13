news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 13 мая 2024 13:52

Минниханов принял участие в защите проектов участников Кадрового резерва РТ

Скопировать ссылку
Минниханов принял участие в защите проектов участников Кадрового резерва РТ
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил органам власти оказать всестороннюю помощь в реализации инициатив участников Кадрового резерва руководителя РТ. Сегодня в Доме Правительства РТ состоялась защита их проектов.

На мероприятии присутствовали наставники участников из высшего руководства республики, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Рустам Минниханов дал предложениям «резервистов» положительную оценку. Большая часть проектов направлена на развитие цифровизации, профориентационной работы, АПК, социальной сферы, инфраструктуры и решение задач в других областях.

Мероприятие завершилось церемонией вручения удостоверений о повышении квалификации по программе «Мастерство управления: современные тренды и вызовы».

Флагманский кадровый проект Татарстана реализуется с 2014 года. Он нацелен на поиск талантливых управленцев из разных уголков республики.

Часть из них после участия в проекте получила назначения на вышестоящие должности. К примеру, в феврале этого года один из выпускников проекта — Булат Габдрахманов — был назначен на должность замглавы Минцифры Татарстана.

#кадровый резерв #Рустам Минниханов
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2