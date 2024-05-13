Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минниханов принял участие в защите проектов участников Кадрового резерва РТ
Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил органам власти оказать всестороннюю помощь в реализации инициатив участников Кадрового резерва руководителя РТ. Сегодня в Доме Правительства РТ состоялась защита их проектов.
На мероприятии присутствовали наставники участников из высшего руководства республики, сообщает пресс-служба Раиса РТ.
Рустам Минниханов дал предложениям «резервистов» положительную оценку. Большая часть проектов направлена на развитие цифровизации, профориентационной работы, АПК, социальной сферы, инфраструктуры и решение задач в других областях.
Мероприятие завершилось церемонией вручения удостоверений о повышении квалификации по программе «Мастерство управления: современные тренды и вызовы».
Флагманский кадровый проект Татарстана реализуется с 2014 года. Он нацелен на поиск талантливых управленцев из разных уголков республики.
Часть из них после участия в проекте получила назначения на вышестоящие должности. К примеру, в феврале этого года один из выпускников проекта — Булат Габдрахманов — был назначен на должность замглавы Минцифры Татарстана.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»