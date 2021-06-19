Минниханов принял участие в защите проектов программы «Цифровая трансформация»

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в заключительном дне программы «Цифровая трансформация» для заместителей руководителей уровня CDTO. Обучение в Москве прошли и руководители республиканских министерств и ведомств.

«Сегодня, в заключительный день программы, перед обучающимися выступили президент — председатель Правления Сбербанка Герман Греф и Президент Татарстана Рустам Минниханов», — передает пресс-служба руководителя республики.

Участники программы спроектировали новые сервисы для региональной платформы «Мои субсидии». Сегодня татарстанцы могут получить 11 видов субсидий, которые предоставляют Минсельхозпрод, Министерство экономики, Агентство инвестиционного развития и ИТ-парк. Еще 54 вида субсидий и сопутствующих услуг планируют вывести на платформу до конца 2022 года.

По результатам обучающих программ участники «Цифровой трансформации» создали проекты, призванные облегчить жизнь татарстанцев. Как отметил во время презентации глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин, все они будут внедряться в жизнь.

Напомним, «Цифровая трансформация» проходила в очно-заочном формате с декабря 2020 года по июнь 2021 года. В ней принимали участие 32 руководителя органов государственной власти РТ.

Фото: пресс-служба Президента РТ.