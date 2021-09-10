Минниханов принял участие в заседании Совета при Президенте РФ по развитию физкультуры

Президент Татарстана Рустам Минниханов по видеосвязи принял участие в заседании Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Заседание провел Президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Участники обсудили итоги выступления российских спортсменов на Играх XXXII Олимпиады и XVI Паралимпийских летних играх, а также вопросы развития детско-юношеского спорта.

«Безусловно, наши спортсмены — молодцы. И чтобы они уверенно шли вперёд, брали новые высоты, необходима поддержка, в том числе и прежде всего со стороны государства», — сказал Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что главная задача на сегодня — широкое вовлечение в спорт подрастающих поколений с акцентом на дошкольников, детей с особенностями физического развития и находящихся в трудной жизненной ситуации.

Владимир Путин поручил до конца года включить в профильные госпрограммы строительство и последующее содержание комплексных спортивных объектов, в том числе бассейнов.

Обращаясь к главам субъектов, Владимир Путин отметил необходимость доведения уровня бюджетного финансирования спорта до 2% в общем объеме расходов к 2024 году. Эти средства должны идти преимущественно на массовый спорт.