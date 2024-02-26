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Минниханов принял участие в заседании Комиссии по научно-технологическому развитию России
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Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в заседании Комиссии по научно-технологическому развитию России. Оно проходило в формате видео-конференц-связи, сообщает пресс-служба руководителя РТ.
Провел заседание вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Стороны обсудили реализацию ряда научно-технических программ, а также ход профильной государственной программы.
Видео, фото: пресс-служба Раиса РТ
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