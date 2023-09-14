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Минниханов принял участие в заседании «Единой России» об итогах единого дня голосования
Раис Татарстана Рустам Минниханов и Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин приняли участие в совместном заседании Бюро Высшего совета и Президиума Генерального совета партии «Единая Россия». На мероприятии обсуждались итоги единого дня голосования, сообщает пресс-служба руководителя РТ.
По данным секретаря Генсовета партии Андрея Турчака, по стране проведено 4,2 тыс. избирательных кампаний, замещено порядка 32 тыс. депутатских мандатов. Из них единороссы получили 78%.
Председатель Высшего совета Борис Грызлов, в свою очередь, подчеркнул, что партии необходимо приложить все усилия для выполнения региональных народных программ. В приоритете стоят помощь участникам спецоперации, а также продолжение гуманитарной миссии.
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