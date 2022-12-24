Минниханов принял участие в запуске нового производства на «Танеко»

В Нижнекамском районе состоялся запуск производства ароматических углеводородов в режиме комплексного опробования на «Танеко». В церемонии приняли участие Президент Татарстана Рустам Минниханов, гендиректор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов и глава Нижнекамского района Рамиль Муллин.

Комплекс ароматики – это важный нефтехимический проект, который позволит «Танеко» занять новые ниши на рынке, отметил Минниханов. «Благодарю команду „Татнефти“ и „Танеко“, а также всех наших партнеров. Здесь использовано отечественное оборудование. Мы получим качественный высокомаржинальный продукт», – сказал Президент РТ.

Маганов подчеркнул, что комплекс ароматики открывает перед компанией «Татнефть» широкие ворота в большую нефтехимию, и поблагодарил руководство республики за поддержку в реализации проектов.

Комплекс ароматики состоит из восьми технологических установок, которые вводились в эксплуатацию поэтапно с 2018 года. Предполагается ,что новые установки позволят увеличить производство бензола до 60 тыс. тонн в год, а также освоить выпуск 150 тыс. тонн в год параксилола. Эти продукты как сырье для нефтехимии планируется использовать на новых производствах Группы «Татнефть».

После церемонии Минниханов ознакомился с ходом строительства новых объектов на «Танеко» – азотную станцию и комбинированную установку гидрокрекинга-2, сообщает пресс-служба Президента РТ.