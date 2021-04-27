Минниханов принял участие в утверждении программы развития РАНХиГС

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня принял участие в заседании попечительского совета Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС).

Провел заседание председатель попечительского совета — руководитель Администрации Президента России Антон Вайно. По итогам заседания одобрена программа развития РАНХиГС до 2030 года, отмечает пресс-служба Президента РТ.

Ректор РАНХиГС Владимир Мау обратил внимание на то, что в основу программы развития положен вклад академии в достижение национальных целей, сформулированных Президентом России Владимиром Путиным.

«Последовательно развивая национальную систему подготовки управленческих кадров для органов публичной власти, для коммерческого и некоммерческого секторов, обеспечивая научную и экспертную поддержку органов государственного управления, РАНХиГС будет вносить свой вклад в достижение национальных целей, в обеспечение динамичного развития нашего государства», — подчеркнул Мау.

РАНХиГС продолжит развиваться в качестве главного центра подготовки кадров для государственного управления на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Вуз будет формировать научно-образовательную экосистему, нацеленную на решение стоящих перед страной задач.

Помимо прочего, предусмотрен особый акцент на цифровизации. В академии будут обучать современным цифровым профессиям. Запланировано развитие собственной цифровой экосистемы на основе современной платформы дистанционного обучения.

Президентская академия также будет расширять бизнес-направление своей деятельности. В частности, получит развитие практика защиты стартапа в качестве выпускной квалификационной работы.

Работа над программой развития велась при активном участии региональных структур РАНХиГС. В документе отдельно уделяется внимание развитию единого образовательного и цифрового пространства филиальной сети.