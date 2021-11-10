Минниханов принял участие в торжествах по случаю Дня сотрудника органов внутренних дел РФ

Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в мероприятии, посвященном празднованию Дня сотрудника органов внутренних дел РФ, которое прошло на площадке КРК «Пирамида». Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Всегда с особым удовольствием поздравляю вас в вашим праздником, вы посвятили свою жизнь важному и ответственному делу — охране прав и законных интересов граждан, общественного порядка, безопасности. Служба в полиции — трудное, опасное, но благородное дело. Вы всегда с честью и достоинством выполняете свой долг», — сказал Рустам Минниханов, обращаясь к участникам мероприятия.

Он напомнил, что сегодня сотрудники МВД по РТ осуществляют контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики коронавируса. Также приоритетными задачами остаются борьба с криминалом, противодействие незаконному обороту наркотиков.

Рустам Минниханов выразил уверенность в том, что сотрудники органов внутренних дел будут и впредь эффективно работать, добиваться высоких показателей. Руководство Татарстана, по его словам, будет и далее способствовать улучшению материального и ресурсного обеспечения службы, решать социальные вопросы.

В рамках торжественного мероприятия состоялось вручение государственных наград РТ и ведомственных наград МВД.